Fans waren dagegen - Yeliz verrät endlich, ob Ex-Freund Jimi Blue bei der Geburt dabei war

In ihrer Instagram-Story verrät Yeliz Koc (27) nun, was Fans seit der Geburt ihrer kleinen Snowie brennend interessiert – und zwar ob Kindsvater und Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) bei der Geburt dabei sein durfte.

Sie stellte jedoch klar: «Im Endeffekt mache ich sowieso, was ich für richtig halte. In diesem Fall bin ich mir nur nicht sicher, was richtig ist.»

So liess Mama Yeliz ihre Instagram-Community im Vorfeld darüber abstimmen, ob ihr Ex mit in den Gebärsaal kommen soll.

«Würdet ihr den Vater eures Kindes bei der Geburt trotz Trennung dabei haben wollen?», fragte Yeliz Koc ihre Instagram-Community nach ihrem dramatischen Liebes-Aus mit Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht und erhielt eine eindeutige Antwort: 75 Prozent stimmten in der Umfrage dagegen. Ein Rat, den die 27-Jährige offenbar nicht befolgte. Denn nun verrät sie in ihrer Insta-Story: Ihr Ex war bei der Geburt der kleinen Snowie am 2. Oktober mit dabei.