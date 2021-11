Ab Mitte Dezember : Yellen warnt vor Zahlungsunfähigkeit der USA

Die US-Finanzministerin Janet Yellen warnt: Bereits in wenigen Wochen könnte der US-Regierung das Geld ausgehen.

US-Finanzministerin Janet Yellen hat vor einer Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ab dem 15. Dezember gewarnt. In einem Brief an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, rief Yellen am Dienstag zu einer Anhebung oder Aussetzung der Schuldenobergrenze auf, um die «das Vertrauen in die Vereinigten Staaten und die Kreditwürdigkeit» des Landes sicherzustellen.