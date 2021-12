2G-Pflicht: Yogastudios schliessen wegen fehlender Corona-Impfung

Maske im Yoga und Fitness

In Fitnessbetrieben gilt durchgängig eine Maskenpflicht. Roland Haag, Präsident des Schweizer Yogaverbands, wehrt sich dagegen. «Der Atem ist der Schlüssel zur Gesundheit. Da kann man den Teilnehmenden doch keine Maskenpflicht auferlegen, welche die Sauerstoffsättigung reduziert, was in vielen wissenschaftlichen Studien bewiesen wurde!» Ander sieht es Anna Bernabei, Inhaberin von Body & Soul in Bern. «Ich führe im Kurs bewusst kurze Bewegungsabläufe durch, sodass die Teilnehmenden nicht ins Schnaufen kommen.»