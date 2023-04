Super League: Young Boys – GC 2:0, FC Winterthur – FC Luzern 1:2

Leader YB beisst sich gegen GC lange die Zähne aus, siegt am Ende aber souverän. Der FC Luzern muss auswärts gegen Winterthur etwas zittern.

Claudio De Capitani/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 73. Minute hatte Cédric Zesiger genug. Nachdem seine Vorderleute lange vergeblich gegen eine kompakt stehende GC-Defensive angerannt waren, schnappte sich der Berner Abwehrchef den Ball und zog aus über 25 Metern ab. Sein Schuss schlug im linken Lattenkreuz ein.

Die Schlüsselfigur

André Moreira. Der GC-Goalie kratzte nicht nur einen Penalty von Itten, sondern bewahrte die Hoppers mit mehreren starken Paraden lange vor dem Rückstand. Doch ausgerechnet der Siegtreffer durch Zesiger schien nicht ganz unhaltbar.

Die bessere Mannschaft

GC spielte in der Startphase noch frech mit, zog sich dann aber immer mehr zurück. Knapp 70 Prozent Berner Ballbesitz zeigte die Statistik am Ende. Nach Zesigers Treffer sorgte Joker Nsame kurz vor Schluss für die Entscheidung. Bei YB verpasste Itten vor der Pause das 1:0 per Penalty.

Das Tribünen-Gezwitscher

Nach drei Siegen in Folge mussten die Hoppers für einmal wieder als Verlierer vom Platz. Dafür geht eine andere GC-Serie weiter: Seit 2017 wartet der Rekordmeister auf einen Sieg gegen YB.

Die Tore

73. | 1:0 | Zesigers mit einem Distanzschuss aus über 25 Metern.

89. | 2:0 | Nsame profitierte von einer missglückten Kopfball-Abwehr von Loosli.

Der Ausblick

Beide Teams stehen am kommenden Sonntag wieder im Einsatz. GC empfängt Sion, YB gastiert beim FC Basel.

Das andere Spiel

Der FC Luzern war am Ostermontag auf der ausverkauften Schützenwiese zu Gast. Das Spiel startete unspektakulär – bis Sofyan Chader in der 25. Spielminute den Ball ausserhalb des Winterthurer Strafraums bekam. Chader drehte sich, zog ab und der Ball flog über Verteidiger und Goalie ins Tor. Ein wunderbarer Treffer zur 1:0-Führung.

Danach war der FCL spielbestimmend, erhöhte nach einem schön heraus gespielten Sorgic-Tor auf 2:0 in der 60. Spielminute. In der Schlussphase wurde es aber dennoch nochmals spannend. Luzern liess nach und Sayfallah Ltaief verkürzte mit einem Flugkopfball zum 1:2 in der 78. Minute. Winterthur kämpfte noch um den Ausgleich, doch die Luzerner brachten die Führung mit etwas Glück über die Zeit.