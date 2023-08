«Es ist ein riesiger Traum, in die Champions League zu kommen», meinte Trainer Raphael Wicky vor dem Spiel gegenüber SRF. Auch wenn man Europa League spielt, schaue man am Dienstag und Mittwoch die Champions-League-Partien, so der Walliser. Auf Verteidiger Sandro Lauper freut sich: «Solche Spiele gibt es nicht oft.»