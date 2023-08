Super League: Young Boys fegen Winterthur aus dem Wankdorf

Schönes Tor, schöner Jubel: YB-Ganvoula trifft in der dritten Minute. (Video: SRF)

Die Szene des Spiels

Die 50. Minute. Winterthur war mit viel Schwung und zwei Topchancen aus der Pause gekommen, YB schien etwas vor den Kopf gestossen. Dann traf Cedric Itten herrlich zum 4:1 und erstickte den FCW-Aufstand im Keim. Es sollte die Entscheidung gewesen sein.

Die Schlüsselfigur

Joël Monteiro. Der umgeschulte Stürmer der Berner spielt seit dieser Saison im Mittelfeld und hat seither viel mehr Einfluss aufs Spiel. Gegen Winterthur ist er der auffälligste Mann auf dem Platz, überzeugt mit Sicherheit am Ball und viel Offensivdrang. Die Garnitur: Das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0, und das an seinem 24. Geburtstag. Happy Birthday!

Die bessere Mannschaft

Eigentlich machte Winterthur kein schlechtes Spiel, war immer wieder ebenbürtig mit den Bernern. Diese waren allerdings jeweils in den entscheidenden Phasen überlegen – und somit am Ende klar die bessere Mannschaft gewesen.

Das Tribünen-Gezwitscher

Tribünen-Gezwitscher? Oder dann doch gähnende Leere? Die erste Viertelstunde blieben die Heimkurve der Berner und der Gästesektor unbesetzt. Die Fans protestieren so clubübergreifend gegen die pauschale Schliessung der Gästesektoren für St. Galler und Luzerner Fans, die infolge von Ausschreitungen im Frühling in Luzern ausgerufen worden waren. Nach 15 Minuten kamen die Fans dann pünktlich ins Stadion – und komplettierten die 27’119 Zuschauer im Wankdorf.

Die Tore

3.’ | 1:0 | YB-Neuzugang Silvère Ganvoula durfte zum ersten Mal in der Startelf ran – und brauchte nur gerade etwas mehr als zwei Minuten, ehe er vor dem Strafraum schnörkellos abzog und zur frühen Führung traf.

7.’ | 2:0 | Der Blitzstart war perfekt: Cedric Itten liess im Sechzehner Yannick Schmied aussteigen und servierte pfannenfertig für Joël Monteiro auf, der souverän verwandelte.

38.’ | 2:1 | Samuel Ballet, ex-Berner und bester Winterthurer am Samstag, täuscht eine Flanke an und erwischte Goalie Anthony Racioppi, der sich bereits aus dem Tor machte. Frech!

45.’ +2 | 3:1 | Inmitten des Winterthurer Aufbäumens erhielt Fabian Rieder eine gefährliche Freistoss-Gelegenheit – Rieder peilte die obere linke Ecke an, Yannick Schmid lenkte den Ball aber ab und machte ihn für den starken FCW-Goalie Markus Kuster.

50.’ | 4:1 | Just als Winterthur mit viel Druck aus der Pause gekommen war, unterbindet Cedric Itten die Bestrebungen der Gäste, hier zurückzukommen. Filip Ugrinic zog gleich mehrere Gegner auf sich und lancierte Itten, der mit einem eleganten Chip verwandelte.

77.’ | 4:2 | Sayfallah Ltaief setzte sich gegen Saidy Janko durch und schloss zwar zentral, aber perfekt getimt ab.

90.’ | 5:2 | Winterthurs Basil Stillhart leistete sich einen katastrophalen Querpass vor dem eigenen Tor. Lukasz Lakomy überliess Jean-Pierre Nsame, der locker einschieben konnte.

Die Stimmen zum Spiel (gegenüber blue)

Cedric Itten (YB): «Wir wussten, dass die Leistungen in den ersten beiden Spielen nicht gut genug waren und wir nicht so auftreten wollen. Das war jetzt eine gute Antwort. Dass alle Stürmer treffen sorgt natürlich für zusätzliche Konkurrenz, aber den hatten wir schon im letzten Jahr und das hat uns Erfolg gebracht. Und ja, es war natürlich ein super Start ins Spiel. Das Stadion hat gebrannt, auch wenn die Fans zu Beginn noch nicht da waren.»

Yannick Schmid (FCW): «Uns haben die Konsequenz und die Effizienz gefehlt. Dazu kommen die beiden Schlüsselszenen vor und nach der Pause mit den beiden Gegentoren zum 1:3 und zum 1:4, wo wir davor gute Phasen und auch einige gute Chancen hatten. Jetzt müssen wir weiter arbeiten, weniger Fehler machen und effizienter werden.»​

Samuel Ballet (FCW): «Wir haben die ersten 10-15 Minuten verschlafen. Und das hat uns den Sieg gekostet.»

Pflück rettet Servette mit Hammer-Freistoss. (Video: SRF)

Das andere Spiel

Servette zeigte auf der Lausanner Pontaise etwas Europa-Kater und konnte nach dem Penalty-Triumph in der CL-Quali über Genk die erste Niederlage der Liga-Saison nur mit Ach und Krach abwenden: Patrick Pflücke traf gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy erst in der 96. Minute zum 1:1-Ausgleich – und dies mit einem herrlichen Freistoss. Zuvor hatte Ex-Servettien Alban Ajdini die Hausherren per Penalty in Führung gebracht (68.). Immerhin: Ouchy fuhr nach zwei Niederlagen zum Saisonstart den ersten Super-League-Punkt der Vereinsgeschichte ein.

Der Ausblick

YB gastiert am Sonntag in Luzern (16.30 Uhr). Winterthur empfängt bereits am Samstag die Grasshoppers (18.00 Uhr), zeitgleich mit dem Spiel zwischen Lausanne-Ouchy und dem FCZ. Servette muss nach dem Hinspiel in der 3. Quali-Runde zur Champions League am Mittwoch bei den Glasgow Rangers (20.30 Uhr) bereits am Samstag wieder gegen St. Gallen ran (20.30 Uhr). Apropos Champions League: Die Champions-League-Playoffs, wo allenfalls Servette aber sicherlich YB mitspielen wird, werden am kommenden Montag ab 12 Uhr ausgelost.