Youtube-Betrüger ergaunert 23 Millionen und kassiert 6 Jahr Knast

Dieser Youtube-Betrug hatte es in sich : Zusammen mit einem Partner erschlich sich José «Chanel» Teran mittels gestohlener Rechte an monetarisierten Musikclips auf Youtube die Gewinne Zehntausender Künstler. Insgesamt stahlen sie während fünf Jahren umgerechnet rund 23 Millionen Franken. 2021 flog der Scam auf. Jetzt wurde der Amerikaner aus dem US-Bundesstaat Arizona verurteilt und muss wohl 70 Monate ins Gefängnis.

Wie haben sie das gemacht?

Youtube bezahlt für Inhalte. Das heisst, wer Videos hochlädt, die viele Klicks erhalten, bekommt einen Teil der Werbeeinnahmen. So können insbesondere Musiker viel Geld verdienen, da ihre Videos immer wieder angeschaut werden. Teran und sein Komplize Webster Batista haben die Rechte von über 50’000 Videos von verschiedenen spanisch-sprachigen Musikkünstlern für sich beansprucht und so deren gesamte Einnahmen geklaut.

Wie kamen sie zu so viel Geld?

Was haben sie mit dem Geld gemacht?

Laut mehreren Berichten haben die Scammer das Bargeld in Immobilien und Luxusgüter investiert. Dazu gehören eine Villa für über eine halbe Million Dollar, mehrere Teslas für rund 130’000 Dollar, rund 100’000 Dollar für einen Hybrid-BMW und schliesslich etwa 60’000 Dollar für Schmuck. Ausserdem wurden Geldbeträge in Millionenhöhe sichergestellt. Was mit dem restlichen Geld geschehen ist, ist bisher noch unklar. Auch ist noch nicht bekannt, was mit ihren Luxusgütern passiert, es ist jedoch wohl davon auszugehen, dass diese konfisziert werden.