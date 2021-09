Neue Handhabung : Youtube entfernt Videos, die Impfstoffe als gefährlich darstellen

Bekannte Skeptiker werden künftig keine Beiträge mehr auf der Plattform publizieren können. Das Unternehmen sieht sich in der Pflicht, weltweit die Akzeptanz für Impfungen zu stärken.

Mit der neuen harten Linie will das Unternehmen Zweifel an anerkannten Impfstoffen aus der Welt räumen.

Die Video-Plattform Youtube verschärft ihr Vorgehen gegen Falschinformationen von Impfskeptikern. Wie die Google-Tochter am Mittwoch mitteilte, werden fortan Videos gelöscht, in denen zugelassene Impfstoffe fälschlicherweise als gefährlich dargestellt werden. Youtube beschränkt sich dabei nicht auf Impfstoffe gegen das Coronavirus, sondern wendet die Regel auf Vakzine allgemein an. Die Plattform löscht zudem die Kanäle mehrerer bekannter Impfskeptiker.