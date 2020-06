Der Hintergrund

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz ist es in den USA zu tagelangen Protesten gekommen. In Portland, Los Angeles und New York City kam es vereinzelt zu Ausschreitungen, die sich aber in Grenzen hielten. In Washington blieben viele Menschen auch nach Einbruch der Dunkelheit trotz Ausgangssperre auf den Strassen. Auch weltweit wurde gegen Diskriminierung protestiert: In Lausanne gingen am Wochenende über 2000 Menschen bei einer nicht genehmigten Kundgebung auf die Strasse. Die Polizei war vor Ort, griff aber nicht ein.