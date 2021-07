Ab 14. Juli - Youtube Shorts macht Tiktok Konkurrenz und kommt in die Schweiz

Youtube bringt Shorts in mehr als 100 verschiedene Länder.

Dabei handelt es sich um eine Plattform in der Kurzvideos auf Youtube geladen werden.

Bis zum 14. Juli werden Youtube Shorts in mehr als 100 Ländern inklusive der Schweiz ausgerollt.

Youtube will Tiktok Konkurrenz machen.

Seit seiner Lancierung im September 2016 hat Tiktok rasant an Nutzerinnen und Nutzern gewonnen. Mittlerweile verzeichnet die Kurzvideo-App laut wallaroomedia.com rund eine Milliarde aktive Userinnen und User pro Monat. Ausserdem wurde die App rund 2,6 Milliarden mal heruntergeladen und kann in 150 verschiedenen Ländern benutzt werden. Daher ist es nicht überraschend, dass andere Social-Media-Plattformen ebenfalls versuchen, auf den Tiktok-Zug aufzuspringen – allen voran Instagram, das im Jahr 2019 Reels lancierte, die Tiktok-Videos äusserst ähnlich sind.

Nun kommt ein neuer Player dazu. In Kürze wird Youtube ein neues Video-Format, das sich Shorts nennt, auf seiner Plattform lancieren. Es handelt sich dabei um ein anderes Video-Format, als die Nutzerinnen und Nutzer es von normalen Youtube-Videos gewohnt sind. Während Youtube-Videos bisher im Querformat daher kommen und beinahe unbegrenzt lange sein können – bis zu 12 Stunden lang, um genau zu sein – ist das bei Shorts anders.

Ab 14. Juli

Youtube Shorts sind, wie der Name schon sagt, kurze Videos, die bis zu 60 Sekunden lang sein können. Sie kommen im Hochformat daher und können ähnlich wie bei Tiktok mit Filtern, Texten und Sound bearbeitet werden. Um Shorts zu kreieren oder anzuschauen, benötigt man keine separate App. Viel eher erhalten die kurzen Clips direkt in der Youtube-App ihre eigene Sektion. Wählt man diese an, kann man wie bei Tiktok vertikal durch die Kurzvideos swipen.