Erstes Kind mit ihrem Eugen - Youtube-Star DagiBee ist schwanger

Süsse Nachricht von DagiBee: Der Youtube-Star und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) werden erstmals Eltern. Das teilte die 26-Jährige ihren Followerinnen und Followern in einem am Sonntag veröffentlichten Video auf der Social-Media-Plattform mit.

Der kurze Clip startet mit den geschriebenen Worten «Liebe». Anschliessend folgen private Aufnahmen des Paares aus den vergangenen Jahren. Ebenso private WhatsApp-Nachrichten zwischen den beiden sind zu sehen. Erst am Ende des Videos wird dann das Baby-Geheimnis gelüftet. Mit Tränen in den Augen hält Dagi ihren positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. Der werdende Papa streichelt ihr immer wieder über den wachsenden Babybauch.