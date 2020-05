Betrunken im Auto

Youtube-Star stirbt an seinem 25. Geburtstag

US-Youtuber Corey La Barrie ist in Los Angeles bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sein Freund, der Fahrer des Unglücksautos, wurde verhaftet.

Corey La Barrie feierte am Sonntag seinen 25. Geburtstag und verunglückte wenig später bei einem Autocrash tödlich.

Sie machten Party, tranken Alkohol und hatten auch jeden Grund dazu: Am Sonntag feierte Corey La Barrie zusammen mit seinem Kumpel, dem «Ink Master»-Star Daniel Silva, seinen 25. Geburtstag. Die feuchtfröhliche Sause hielten sie in ihren Instagram-Storys fest.

Fahrer wollte fliehen

Nur wenig später soll Silva mit überhöhter Geschwindigkeit von der Strasse abgekommen und in einen Baum sowie ein Schild gekracht sein. So geht es aus dem Statement der Polizei hervor. La Barrie verstarb später im Spital, Silva wurde verletzt. Laut TMZ.com hat er eine gebrochene Hüfte.

«Silva fuhr den Wagen unter Alkoholeinfluss, baute einen Unfall und brachte seinen Passagier um. Er wird wegen Mordes angeklagt und ist in Polizeigewahrsam», so ein Polizeisprecher gegenüber «USA Today». Er habe zudem Fahrerflucht begangen und sei von Zivilisten gestoppt worden.

«Er war sehr betrunken»

«Es zerreisst mir das Herz am 25. Geburtstag meines Sohnes», schreibt La Barries Mutter Lisa Harrison in einer emotionalen Instagram-Nachricht. «Er war sehr betrunken und hat sich in das Auto eines betrunkenen Fahrers gesetzt. Worte können die Trauer nicht beschreiben, die ich fühle, mein Kind verloren zu haben.»