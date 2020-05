Youtube und Facebook kämpfen gegen Fake-Corona-Dokumentationsfilm

So erkennst du Corona-Fake-News

Laut André Wolf, Kommunikationsexperte von Mimikama.at, können Fake News mit Hilfe einiger einfacher Tricks erkannt werden. Als Erstes muss der Absender einer Nachricht ermittelt werden. So kann man überprüfen, ob die Information von einer offiziellen Seite stammt oder nicht ,und welche allfälligen Motivationen hinter dem Senden der Nachricht stecken könnten. Danach sollte man vergleichende Arbeit leisten. Oft reiche dafür eine einfache Google-Suche nach weiteren Informationen aus. Auch eine umgekehrte Bildersuche ist bei unsicherem Bildmaterial ratsam. Auf Social Media geht es schliesslich um Entschleunigung: Nutzer sollen sich stets fragen: Ist diese Mitteilung wirklich teilenswert? Und was oder wer steckt hinter der Information? Wer diese Fragen nicht beantworten kann, sollte eine Information möglichst nicht teilen. So könne man Fehlinformationen in einer ersten Instanz vorbeugen.