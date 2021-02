Neue Funktion : YouTube will Eltern mehr Kontrolle über Inhalt für Kindern geben

Die Internet-Videoplattform Youtube will eine neue Funktion einführen, mit der Kinder und Jugendliche über ein Google-Konto nur mit Elternaufsicht bestimmte Videos sehen können.

Youtube will eine neue Funktion einführen, mit der Eltern ihre Kinder vor problematischen Inhalten in dem Videoportal schützen können. Eine erste Version des Angebots mit eingeschränkten Inhalten und Funktionen für ältere Kinder und Jugendliche solle in den kommenden Monaten verfügbar sein, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.