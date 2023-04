USA: Interview-Prank geht schief – Tiktoker wird bei Streich angeschossen

Bei seinen Streichen lässt Tanner Cook meist vor allem seine Opfer peinlich berührt stehen. Ein Interview in einem Einkaufszentrum in Virginia endete für den 21-Jährigen aber nun auf der Intensivstation.

Darum gehts Wegen einer Schusswunde am Bauch landete Tanner Cook auf der Intensivstation.

Zuvor wollte der 21-Jährige in den USA einem Fremden einen Streich spielen.

Online hält sich das Mitleid in Grenzen.

Der Versuch vom 21-jährigen Tanner Cook, einem Fremden in einem Einkaufszentrum in Virgina (USA) einen Streich zu spielen, endete für den Youtuber stattdessen im Spital. Als er einen Passanten interviewen wollte, zückte dieser eine Waffe und schoss Cook in den Bauch.

«Ich habe einen Streich gespielt, einen einfachen Streich, und dieser Typ hat es nicht gut aufgenommen und auf mich geschossen», sagt Tanner Cook gegenüber dem US-Sender WUSA9. Die Einzelheiten des geplanten Streiches werden in den Berichten nicht erwähnt. Cooks Vater sagte gegenüber WUSA9, dass der Youtuber den Passanten mit seinem Telefon gefilmt und versucht habe, ihn zu interviewen, bevor es zu dem Vorfall kam. In dem Interview ist er in einem Krankenhausbett auf der Intensivstation zu sehen.

Der 21-Jährige postet auf Youtube und Tiktok regelmässig Videos und hat auf beiden Plattformen kumuliert knapp 100’000 Follower. In einem Video scheint er etwa die Polizei alarmiert zu haben, nachdem ein Mann angeblich Fische in einer Zoohandlung geschluckt haben soll, in anderen geben er und seine Freunde vor, in Geschäften zu urinieren oder sich in Taxis zu übergeben.

Mutmasslicher Schütze verhaftet

Laut Kotaku wurde der mutmassliche Schütze, der 31-jährige Alan W. Colie, vor Ort von der Polizei verhaftet. Ihm wird schwere Körperverletzung und die widerrechtliche Nutzung einer Schusswaffe in einem Gebäude vorgeworfen. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen, wie die Behörden mitteilten.

Unter seinen eigenen Videos gibt es teils hämische Kommentare: «Play stupid games, win stupid prizes (zu Deutsch etwa: ‹Du erntest, was du säst›)», schreibt etwa ein Nutzer. Viele wünschen dem Youtuber aber auch gute Besserung.