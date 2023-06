Youtuber drehen Video im Lamborghini – Kind (5) stirbt bei schwerem Unfall

Ein Unfall in Rom schockiert: Ein SUV krachte in ein kleines Auto, in dem eine Mutter mit ihren zwei Kleinkindern unterwegs war. Der fünfjährige Sohn kam ums Leben.

In der Nähe von Rom geriet das Auto einer Mutter mit ihren zwei Kindern in einen schweren Unfall.

Vier Männer und eine Frau befinden sich in Gewahrsam, ihre Handys wurden von der italienischen Polizei konfisziert: Die fünf sind Teil einer Gruppe namens «The Borderline», die für ihren Youtube-Kanal Challenges und Streiche mit Abstimmungen und Geldpreisen drehen. Ihr letztes Video endete jedoch am Mittwochnachmittag mit einer Tragödie: Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde ein Kleinwagen in Rom vom SUV der Youtuber erfasst. Der fünfjährige Manuel kam dabei ums Leben, seine Mutter und seine dreijährige Schwester befinden sich in kritischem Zustand.