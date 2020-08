Ursache unbekannt

Youtuber e-dison im Alter von 28 Jahren gestorben

Er testete Gadgets und führte Experimente durch – jetzt ist der französische Youtuber tot.

E-dison, der mit bürgerlichem Namen Maxence Cappelle hiess, begeisterte seine Fans mit dem Test von Gadgets oder der Durchführung von Experimenten. Jetzt ist der französische Youtuber tot, wie « La Voix du Nord » berichtet. Er starb am 28. Juli im Alter von 28 Jahren. Cappelle war verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Seine Videos wurden hunderttausendfach geklickt, die beliebtesten sogar millionenfach. In seinem neusten Clip, der vor drei Wochen hochgeladen wurde, kamen Pfeil und Bogen zum Einsatz. Sein Account zählte am Dienstag über 760’000 Abonnenten. E-dison wurde am 1. August beerdigt. Die Todesursache ist bislang noch unbekannt.