Tatsächlich mischte er aber Textilfärbemittel in das warme Wasser.

Der Youtuber Kristen Hanby ist dafür bekannt, dass er seiner Familie und vor allem seiner Freundin immer wieder Streiche spielt, diese filmt und anschliessend auf seinen Youtube-Kanal lädt. Dort folgen ihm 2,5 Millionen Menschen. In einem seiner jüngsten Pranks ist er allerdings zu weit gegangen, wie selbst seine Fan-Gemeinde findet.

In einem Video ist zu sehen, wie er seiner Freundin ein wohltuendes Schaumbad vorbereitet. Was sie allerdings nicht ahnt: Nebst Seife und Badesalzen gibt Hanby auch blaue Textilfarbe in das warme Wasser. Nur wenige Zeit später sind Rufe aus dem Badezimmer zu hören. Hanby filmt schliesslich seine Freundin, wie sie nur mit Badetuch bekleidet aus dem Badezimmer kommt – die Haut vom Nacken bis zu den Zehenspitzen blau gefärbt.