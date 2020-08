Erstes Video : Youtuber leakt das iPhone 12 und zeigt dessen kontroverses Design

Im Oktober wird Apples neues iPhone erwartet. Doch schon jetzt enthüllt ein Youtuber, wie das Gerät aussehen soll.

Es zeigt: Das neue Apple-Gerät hat einen grossen Notch am oberen Bildrand.

So soll dieses Video das erste sein, in welchem das fertige iPhone 12 zu sehen ist.

Traditionell stellt Apple im September die neuen iPhones vor, die dann spätestens im Oktober in den Läden landen. Und eigentlich sind die Smartphones immer ein gut gehütetes Geheimnis. Doch dieses Mal gibt es nicht nur jede Menge Spekulationen um die kommenden Apple-Handys, sondern auch ein Video, das relativ viele Geheimnisse des iPhone 12 vorab verrät. Youtuber Jon Prosser soll die Infos dabei direkt aus dem Apple-Konzern bekommen haben.

So zeigt der Clip, dass das iPhone 12 eine Einstellung haben wird, mit dem die Bildwiederholungsrate verändert werden kann – was auf einen Display hinweist, der eine Bildfrequenz von bis zu 120 Hertz bietet. Doch nicht alle Modelle der neuen iPhone-Serie sollen 120 Hertz unterstützen. Dies wird wohl dem teuersten Flaggschiff-Modell vorbehalten sein. Gleichzeitig sollen die Displays aller Modelle wachsen – was dem Trend bei allen anderen Herstellern entspricht.