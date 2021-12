Dagi Bee: Die Youtuberin ist zum ersten Mal Mama geworden

Dagi Bee hat wohl das schönste aller Weihnachtsgeschenke bekommen: Die Influencerin hat nur einen Tag vor Heiligabend ihr erstes Kind zur Welt gebracht. «Am 23.12. haben wir die Liebe unseres Lebens kennengelernt. Wir sind so unglaublich stolz und können unser Glück einfach nicht fassen! Er ist perfekt. Wir lieben dich so sehr», schrieben Dagi Bee und auch ihr Ehemann, der Kameramann Eugen Kazakov, in einem Statement auf Instagram. Das Bild zeigt, wie die Neo-Eltern ihren Sohn liebevoll halten und streicheln. Die 27-Jährige verrät auch gleich den Namen: Der Kleine trägt den Namen Nelio.