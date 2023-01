Rennen in Österreich: Yule will beim Nachtslalom von Schladming für Furore sorgen

In diesem Winter gab es sechs Slalomrennen, in denen vier Mal ein Norweger und zwei Mal ein Schweizer zuoberst auf dem Podest stand. Hoffentlich findet diese Serie auch heute ihre Fortsetzung – mit dem besseren Ende für die Schweiz. So ist Daniel Yule zweifacher Saisonsieger und auch bester Schweizer in der Slalomwertung. Er ist in einer guten Form und wird heute sicher um den Sieg mitfahren wollen.