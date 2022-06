«Die Bachelorette»: Yuliya Benza übergibt ihre letzte Rose an Yuri

Nichtsdestotrotz wirkt Yulia angespannt und bemüht, den offenbar auswendig gelernten Text wiederzugeben. Die präsente Trommelmusik im Hintergrund macht den grossen Moment nicht weniger cringe. «Ich möchte jetzt meine letzte Rose diesem Mann geben, bei dem ich weiss, dass in Zukunft noch mehr Abenteuer und Gefühle möglich sind.» Der Sieger der diesjährigen TV-Kuppelshow und des Herzens der Bachelorette heisst: Yuri! Nach diesem emotionalen Akt fallen sich die beiden in die Arme und küssen sich schliesslich leidenschaftlich – gleich zwei Mal.

Grosse Erleichterung bei Yuliya und Yuri

Auch bei ihrem Auserwählten ist die Erleichterung gross. Yuri ist geradezu im Glücksrausch: «Es fühlt sich grandios an und macht mich glücklich! Ich bin froh, dass es so gekommen ist.» Lange habe ihn die Frage, weshalb er single ist, beschäftigt, weshalb er in der Kuppelshow mitgemacht habe, um seine Traumfrau zu finden – und diese Rechnung sei aufgegangen. «Als Kandidat konnte ich ja nicht aussuchen, aber was mich betrifft, habe ich in Yuliya genau die Frau gefunden, die ich gesucht habe. Wir ticken so gleich, dass wir uns nicht nur bestens verstehen, sondern auch fühlen. Ich bin einfach nur überglücklich, dass sie mir die letzte Rose gegeben hat.»