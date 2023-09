Yverdon-les-Bains VD: Autofahrer tötet Fussgänger (38) und flüchtet zu Fuss

Ein 38-Jähriger wurde am Freitagmorgen in Clendy VD von einem Auto angefahren und getötet.

Ein Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Clendy VD geflüchtet.

Der Fahrer eines schwarzen, nicht angemeldeten Seat Leon, der in Yverdon-les-Bains in Richtung Cheseaux-Noréaz unterwegs war, kam aus bisher unbekannten Gründen nach links ab und erfasste dabei einen Fussgänger, der dabei war, einen Zebrastreifen zu überqueren. Durch den Aufprall wurde der 38-jährige Syrer mit Wohnsitz in der Region unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.



Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen (1. September 2023) gegen 9.15 Uhr, wie die Kantonspolizei Waadt am Samstag mitteilt. Der Zentrale wurde ein Unfall im Kreisverkehr von Clendy in der Gemeinde Yverdon-les-Bains gemeldet.