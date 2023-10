Super League: FC St. Gallen verliert in Yverdon

Die Szene des Spiels

St. Gallen schafft es beim Ausflug in die Romandie nicht, an die starke Leistung vom Heimsieg gegen YB unter der Woche anzuknüpfen. Yverdon zeigt wie bereits beim Heimsieg gegen Basel eine starke Leistung und hätte auch noch mehr Tore erzielen können. In der zweiten Halbzeit scheiterte der Aufsteiger einmal an der Latte, einmal am Pfosten und mehrfach am stark parierenden Espen-Keeper Lawrence Ati Zigi. Der Ghanaer hatte aber in der Nachspielzeit auch noch reichlich Glück. Als er nach einem Ausflug bei einem eigenen Eckball zurückeilte, verpassten es die Yverdon-Spieler das leere Tor zu treffen. Kurz darauf sah St. Gallens Mattia Zanotti für ein taktisches Foul noch die Gelb-Rote Karte.