Yverdon Sport will den Aufstieg und klagt gegen den SFV

Lozärner 11.05.2020, 10:28

Bei Yverdon kann man nur Verständnis haben. Sie haben in den letzten Jahren ein neues Stadion gebaut und das Team für den Aufstieg vorbereitet und somit einiges Investiert...dazu waren sie klar Leader in der Promotion League mit 7 Punkten Vorsprung und nur 1 Niederlage in 17 Spielen! Finde wirklich hier sollte man eine bessere Lösung finden...bei Rappi sehe ich das deutlich kritischer, nur 2 Punkte vorsprung auf Rang 5 ist mir da zu wenig...