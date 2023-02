Yvonne Catterfeld ist wieder vergeben

In einem Interview an der diesjährigen Berlinale verrät Yvonne Catterfeld (43), dass sie wieder in festen Händen ist.

Unterdessen schwebt die «The Voice of Germany»-Jurorin aber wieder auf Wolke sieben. An der diesjährigen Berlinale verrät sie gegenüber der «Bild am Sonntag», dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Das Geheimnis trage sie schon eine Weile mit sich herum, dabei hätte es gar keines sein sollen. «Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung», sagt sie zur Zeitung. Ein Geheimnis wolle sie aber nicht daraus machen, sie sei bisher nur noch nicht danach gefragt worden. Den Namen ihres neuen Freundes möchte sie hingegen geheim halten – aus Gründen der Privatsphäre. Im Gegensatz zu ihrem Ex Oliver Wnuk stünde er nämlich nicht in der Öffentlichkeit.