Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk trennen sich nach 14 Jahren Beziehung

So heisst es unter anderem: «Das Wissen, dass sich –allein durch unseren Sohn – unsere Wege ein Leben lang kreuzen werden, gibt uns ein gutes Gefühl. Wir feiern das Fest der Liebe – ab jetzt nur eben ein wenig anders.»

Gründe nennen die Sängerin und der Schauspieler in ihren Insta-Posts nicht. Das Beziehungs-Aus scheint jedoch einvernehmlich und freundschaftlich zu sein.

Yvonne Catterfeld (42) und Oliver Wnuk (45) waren rund 14 Jahre lang ein Paar – an Weihnachten haben sie jetzt ihre Trennung bekannt gegeben.

Wnuk postete bei sich dasselbe Foto mit identischem Text. Gründe für die Trennung, die einvernehmlich und freundschaftlich zu sein scheint, nennen die beiden in ihren Beiträgen nicht.

Im September schwärmte Wnuk noch von Catterfeld

Mit der Trennung hat die Öffentlichkeit wohl nicht gerechnet. Erst vor drei Monaten – dort sollen Catterfeld und Wnuk laut neuestem Stand bereits getrennt gewesen sein – postete er auf Insa eine öffentliche Liebeserklärung an seine Ex.

So schreibt er zu einem gemeinsamen Foto: «Vor 14 Jahre spazierte diese – nicht durch Worte zu beschreibende – Frau in mein Leben und heute gehen wir immer noch – unseren Sohn an der Hand – verbunden und lächelnd den Weg entlang. Auf ewig dankbar, du Lebensverschönerin.»