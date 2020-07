Neu zum Streamen

Zac Efron isst für den Klimaschutz ein Tierkot-Menü

Der Schauspieler besucht Menschen, die ihr Leben der Nachhaltigkeit verschreiben, und lernt dabei unter anderem auch ungewöhnliches Essen kennen, Tom Hanks hat ein Kriegsdrama geschrieben und spielt darin die Hauptrolle – das gibts neu zum Streamen.

«Down to Earth with Zac Efron»

«Wir müssen überdenken, wie wir konsumieren. Von unserer Ernährung bis zu unserem Energieverbrauch», appelliert Zac Efron im Trailer zu seiner neuen Dokuserie an die Zuschauer.

In «Down to Earth» geht der Schauspieler gemeinsam mit dem Wellness-Experten Darin Olien auf die Suche nach gesunden, nachhaltigen Lebensweisen, die eine Lösung zur Klimakrise liefern sollen.

Innovative Lebensentwürfe

Die sind teilweise ziemlich ungewöhnlich – Efron geht beispielsweise in ein FKK-Resort und besucht eine Gemeinschaft, die einen grossen Furzsack betreibt, um ihre eigenen Abgase als erneuerbare Energiequelle zu verwenden.

Geschmacksknospen fürs Klima

Wer jetzt angewidert ist, sei beruhigt: «Es schmeckt nicht nach Dünger», berichtet Efron in der Doku. Ausserdem kostet der 32-Jährige Käfer als Snack, sammelt Müll auf, bekommt seine Aura gereinigt und beschäftigt sich mit Bienen.

«Down to Earth with Zac Efron» gibts ab dem 10. Juli auf Netflix. Den Trailer findest du oben.

«Greyhound»

«Greyhound», ein Film aus Tom Hanks’ Feder und mit ihm in der Hauptrolle, hätte in den Kinos laufen sollen, durch Corona musste der Start allerdings abgesagt werden. Im Mai hat Sony das Kriegsdrama an Apple verkauft, nun wird es auf dem Streamingdienst veröffentlicht.