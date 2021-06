Zac Efron verlässt L.A. und zieht nach Australien – sein Haus steht für 5 Millionen Franken zum Verkauf

Über sieben Jahre lang wohnte Zac Efron (33) in seiner Villa im schönen Stadtteil Los Feliz von Los Angeles. Doch schon während Corona zeichnete sich ab, dass es den Schauspieler in die Ferne – genauer gesagt nach Australien – zieht. Quasi das ganze 2020 verbrachte Zac bereits schon in Byron Bay, dem Surfer-Paradies Australiens, wo er auch immer mal wieder mit seiner Freundin Vanessa Valladares gesichtet wurde.

Zac macht über eine Million Franken Gewinn

Eine Villa mit 524 Quadratmetern Wohnfläche, vier Schlafzimmern und ebenso vielen Badezimmern, einem Pool, einem Gästehaus und einer wunderbaren Terrasse mit Blick über Los Angeles lässt sich scheinbar (und trotz des prominenten Besitzers) nicht einfach so verkaufen. Ursprünglich wollte Zac Efron 5,3 Millionen für die Liegenschaft haben – nun musste er den Preis um knapp 500’000 Franken senken, damit er endlich auswandern kann. Das Mitleid können wir uns aber sparen – auch so macht er immer noch über eine Million Franken Gewinn.

Er hat schon Land für zwei Millionen Franken gekauft

Australische Medien berichten, dass Zac Efron bereits das Land für sein neues Zuhause in Down Under gekauft hat. Für knapp zwei Millionen Franken leistete er sich ein Urwald-mässiges Grundstück in der Glengarrie Area im Tweed Valley, zirka eine Stunde nördlich von Byron Bay und eine halbe Stunde von der Gold Coast entfernt.