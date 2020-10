Demokrat Gary Zeringue hingegen sagt: «Pence war nicht in der Lage, die Probleme der Amerikaner anzusprechen. Stattdessen verlor er sich in politischen Floskeln und unnötigen Exkursen».

Zach Jones, Student aus Chicago, unterstützt die Republikaner. Zu Kamala Harris’ Auftritt sagt er: «Sie war unprofessionell und unbestimmt in ihren Antworten.»

Wie habt ihr die Debatte erlebt?

In einem zentralen Punkt sind sich Zach und Gary einig: Die Debatte zwischen Pence und Harris verlief viel gesitteter als jene zwischen Trump und Biden vor anderthalb Wochen. «Verglichen zur letzten TV-Debatte war diese viel angenehmer zum Zuschauen», sagt Republikaner Zach. Und Demokrat Gary pflichtet bei: «Ich war erfreut, dieses Mal eine richtige, konstruktive Debatte verfolgen zu können.»

Wer ist als Sieger aus dem Duell gegangen?

