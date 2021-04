Deshalb wohnten die Zadisten im Wald

Fast ein halbes Jahr lebten sie im Freien – am Dienstag nahm ihr Aufstand ein jähes Ende: Der Mormont-Hügel in Eclépens VD wurde von der Polizei geräumt. Die Aktivisten und Aktivistinnen vom Mormont-Hügel nannten sich «ZAD de la Colline», was so viel heisst wie «Verteidigungszone am Hügel»: Mit der Besetzung des Mormont-Hügels demonstrierten die Ökofeministen und Ökofeministinnen gegen den geplanten Ausbau einer Steingrube des Zement-Riesen Holcim.