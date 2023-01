Basel: «Zählmaschine ist nach kürzester Zeit ausgestiegen und war verstopft»

«Ein bisschen sieht es aus wie das berühmte Geldbad von Dagobert Duck», so der TBB.

Die Fünfräppler wurden der Stiftung in einer Kiste überreicht.

Eine schwere Kiste, gefüllt mit Fünfräpplern, wurde dem Tierschutz beider Basel (Stiftung TBB Schweiz) in der ersten Neujahrswoche gespendet. Der TBB freut sich über den unverhofften Geldsegen. «Ein bisschen sieht es aus wie das berühmte Geldbad von Dagobert Duck», schreibt die Stiftung und jubelt: «Herzlichen Dank an das Spenderpaar für diese ungewöhnliche, grosszügige und goldige Überraschung, welche den Tieren im Tierheim an der Birs zugutekommen wird.»