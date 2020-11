Scharfe Kritik nach Rede : Donald Trump macht Wahlbetrug geltend – ohne Beweise

Der amtierende Präsident hat seine Vorwürfe des Wahlbetrugs in einer Ansprache im Weissen Haus noch einmal bekräftigt. Donald Trump wird dafür selbst von Republikanern kritisiert.

Kritik bekommt er aus den eigenen Reihen. So heisst es, er solle Beweise für seine Anschuldigungen liefern.

Angesichts einer drohenden Niederlage bei der US-Präsidentenwahl hat Amtsinhaber Donald Trump sich als Opfer von Wahlbetrug dargestellt. Ohne jegliche Belege führte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im Weissen Haus eine Reihe von angeblichen Manipulationen der Abstimmung vom Dienstag an. Dabei sieht er sich weiterhin und trotz noch laufender Auszählung in einer Reihe von Staaten als legitimer Sieger. «Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich mit Leichtigkeit», sagte Trump. «Wenn man die illegalen Stimmen zählt, dann können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen.»