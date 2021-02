Wie schlimm ist der 40-Prozent-Anstieg?

Wer ist am stärksten betroffen?

Am schlimmsten trifft es laut Raiffeisen-Experte Arapovic den Niedriglohnsektor, etwa in der Gastro- und Hotellerie-Branche sowie im Detailhandel. Gebeutelt seien aber auch kleine Industriebetriebe. Besonders schwer hätten es Ausländer, Ü-50er und Junge. Die Jugendarbeitslosigkeit ist laut Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch besonders gefährlich: «Die jungen Leute könnten Probleme bekommen und so den Einstieg ins Berufsleben nicht mehr schaffen.» Er hofft auf eine schnelle Normalisierung des Arbeitsmarkts, damit Praktika wieder möglich sind.

Ist nur die Krise schuld am Anstieg?

Nein, Rudolf Minsch erklärt den Anstieg auch mit saisonbedingten Effekten. So gibt es etwa auf dem Bau oder dem Gastgewerbe in den Wintermonaten weniger Arbeit, wie es auf Anfrage beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich heisst.

Wie schlimm wird es noch?

Raiffeisen-Ökonom Arapovic glaubt nicht, dass die Arbeitslosenquote dieses Jahr für längere Zeit über 4 Prozent steigt. «Dank den derzeitigen Hilfsmassnahmen von Bund und Kantonen wird es zu keiner Konkurswelle kommen», so Arapovic. Erfahrungsgemäss dauere es nach einer Krise ein bis zwei Jahre, bis die Konkurse in die Höhe gehen. Ausserdem gebe es noch viel Spielraum bei den Staatsfinanzen für weitere Hilfspakete. Die Firmen wüssten das und würden deshalb so wenige Mitarbeitende wie nötig auf die Strasse stellen. Denn spätestens mit dem Aufschwung sei das Personal wieder gefragt. Economiesuisse-Ökonom Minsch verweist zudem auf den Fachkräftemangel etwa bei Ingenieuren, Pflegern und Handwerkern. Zudem werde sich in nächster Zeit eine Pensionierungswelle bemerkbar machen, weshalb es mehr offene Stellen geben dürfte.