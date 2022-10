SLRG-Bilanz: Zahl der Badetoten stieg 2022 stark an – «Gefahren wurden oft unterschätzt»

90 Prozent der tödlichen Wasserunfälle ereigneten sich an und in offenen Gewässern – davon über 60 Prozent in Seen …

So seien bis Mitte September dieses Jahres bereits knapp 60 Personen in der Schweiz ertrunken. Rund 90 Prozent der Todesfälle hätten sich an und in offenen Gewässern ereignet – davon etwas mehr als 60 Prozent in Seen und knapp 40 Prozent in Flüssen. Mit knapp 80 Prozent würden Männer die grosse Mehrheit der Todesopfer darstellen, dies entspreche auch dem langjährigen Durchschnittswert.