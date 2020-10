Neuer Rekordwert : Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter

7334 neue Fälle meldet das Robert Koch-Institut in Deutschland am Freitag. Auch bei den intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten zeichnet sich ein deutlicher Anstieg ab.

Kanzlerin Angela Merkel appellierte an die Bevölkerung, die am Mittwoch verkündeten Massnahmen mitzutragen. «Ich persönlich bin einfach der Meinung, dass wir die Mittel in der Hand haben, uns dem Virus entgegenzustemmen und mit ihm umzugehen.»

Bereits am Donnerstag hatte das Robert Koch-Institut 6638 neue Fälle vermeldet – den bis dato höchsten Wert seit Beginn der Pandemie in Deutschland .

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen 7334 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Am Vortag war mit 6638 neuen Fällen der bis dato höchste Wert seit Beginn der Pandemie in Deutschland registriert worden. In der vergangenen Woche meldete das RKI am Freitag 4516 Neuinfektionen. Die jetzigen Werte sind nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird – und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.