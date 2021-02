Covid-19 in Europa : Zahl der Corona-Neuinfektionen so tief wie seit September nicht mehr

Erstmals seit September 2020 wurden in Europa weniger als eine Million Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Trotzdem sei jetzt nicht der Zeitpunkt, nachlässig zu werden, mahnt die WHO.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Europa geht nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiter zurück. Sie sei in der fünften Woche in Serie rückläufig gewesen, teilte der Direktor des WHO-Regionalbüros Europa, Hans Kluge, mit. Erstmals seit September 2020 habe die Zahl der gemeldeten Fälle in einer Woche unter einer Million gelegen. Auch wenn die Todeszahlen in Verbindung mit Corona-Infektionen weiterhin hoch seien, sei dieser Wert ebenfalls zurückgegangen, und zwar in drei Wochen nacheinander.