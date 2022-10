Ausbruch dauert an: Zahl der Ebola-Toten steigt auf 19 – Uganda riegelt Hot-Spot-Distrikte ab

Am 14. Oktober berichtete Jpost.com von einem Verdachtsfall in Israel: Weil ein Israeli nach seiner Rückkehr aus Uganda Krankheitssymptome aufgewiesen habe, sei er in die Quarantänestation des Sheba Medical Center eingeliefert worden. Es wurde befürchtet, er könnte sich während seines Aufenthalts in Uganda mit dem Ebolavirus infiziert haben. Ein erster Test ist dem Bericht zufolge negativ ausgefallen. Wegen der langen Inkubationszeit soll der Patient insgesamt 21 Tage in Quarantäne bleiben. Zudem solle er sich einem weiteren Test unterziehen, heisst es in dem Artikel. Im September hatte das israelische Gesundheitsministerium bereits eine Reisewarnung für Uganda ausgesprochen.