EU-Studie - Zahl der einsamen Menschen verdoppelte sich während Pandemie

Bürgerinnen und Bürger der EU fühlten sich während der Corona-Pandemie vermehrt einsam. Jeder vierte Bürger gab an, sich in den ersten Monaten während mehr als der Hälfte der Zeit einsam zu fühlen. Das geht aus einer Studie des wissenschaftlichen Dienstes der EU-Kommission hervor. Laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2016 lag der Anteil bei rund 12 Prozent, also der Hälfte, schreibt die «Zeit». Bei Menschen mit Partnern beziehungsweise Kindern stieg der Wert nur um neun Prozentpunkte.