Seit gut einem Jahr hat die Corona-Pandemie die Schweiz fest in Griff. Besonders Jugendliche, die mitten in der Ausbildung steckten oder sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen wollten, hat sie besonders hart getroffen. Gemäss dem «SonntagsBlick» belegen dies unter anderem die Anruferzahlen des Sorgentelefons bei der Stiftung Pro Juventute. «Viel mehr Jugendliche äussern Ängste, berichten von Konflikten mit Eltern und Geschwistern, von häuslicher Gewalt und Einsamkeit», sagt Sprecher Bernhard Bürki.

Resilienz hat auch zugenommen

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Basel und in Zürich. An der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Universität Zürich kam es in den vergangenen 12 Monaten zu einer Zunahme von 40 Prozent. «Wir kommen an unsere Grenzen und mussten deshalb Jugendliche auf Erwachsenen-Stationen verlegen», sagt Direktorin Susanne Walitza.