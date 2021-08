Stärke 7,2 : Zahl der Erdbebenopfer auf Haiti steigt auf 1300

Ein Beben im Süden der Insel Haiti hat immense Schäden angerichtet. Die Anzahl der Todesopfer ist auf 1300 angestiegen.

Erdbeben der Stärke 7,2: Eine Kirche in Les Cayes liegt in Trümmern. (15. August 2021)

Nach dem schweren Erdbeben in Haiti ist die Zahl der Todesopfer auf fast 1300 gestiegen. Inzwischen seien 1297 Leichen geborgen worden, teilte der Zivilschutz am Sonntag mit. Die Zahl der Menschen, die bei dem Erdstoss der Stärke 7,2 am Samstag verletzt wurden, stieg demnach von mindestens 2800 auf mehr als 5700 an.