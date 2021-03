Allein in diesem Jahr gab es bereits zehn Femizide. Das ist doppelt so viel wie im Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2018.

Auch in der Schweiz häufen sich Fälle von Femiziden . Erst am Freitag hat in Bussigny VD ein Polizist seine Freundin umgebracht. Seit Anfang Jahr zählt die Organisation « Stop Femizid » zehn Fälle von vollzogenen Femiziden. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2020 wurden von der Organisation 16 vollendete Femizide und fünf Versuche gezählt.

«Femizide sind nur die Spitze des Eisbergs»

Anna-Béatrice Schmaltz, Mitorganisatorin des Frauenstreiks in Zürich, zeigt sich alarmiert: « Es gibt zwar noch keine offiziellen Zahlen zur Thematik. Wenn man sich die aktuelle Lage anschaut, ist aber unschwer zu erkennen, dass sich die häusliche Gewalt durch die Pandemie zugespitzt hat.» Die Corona-Krise zeige schonungslos auf, was für ein grosses Problem die Sc h weiz h insichtlich der Geschlechterrollen habe.

Politikerinnen zeigen sich alarmiert

Auch in der Politik sieht man Handlungsbedarf. SP-Nationalrätin Tamara Funiciello weist auf die ungenügenden Hilfs a ngebote für Frauen hin: « Die Situation macht mich wütend! Schon vor der Pandemie haben wir davor gewarnt, dass häusliche Gewalt während de s Shutdown s ein grosses Problem werden könnte.» Nun sei es so gekommen – und noch immer g ebe es viel zu wenige Opferberatungsstellen.

So g e be es in manchen Kantonen übers Wochenende noch immer kein Hilfs a ngebot. « Eine Frau, die am Freitagabend von ihrem Partner geschlagen wird, muss beispielsweise in Bern bis am Montag warten, bis sie sich irgendwo melden kann.» Bleibt nur die Polizei. Bei der Polizei anzurufen, trauten sich aber die meisten Frauen nicht.