Geldspiel-Sucht: Mehr als doppelt so viele Süchtige

Trotz des neuen Geldspielgesetzes nimmt die Anzahl Süchtiger insbesondere in der jüngeren Zielgruppe zu.

Innerhalb von drei Jahren hat sich die Anzahl Geldspiel-Süchtiger in der Schweiz verdoppelt.

Sucht Schweiz hat heute eine neue Studie zum Thema Geldspiel-Sucht vorgestellt. Bereits 2018 hatte die Organisation das Online-Geldspielverhalten von Schweizerinnen und Schweizern untersucht. Nun soll herausgefunden werden, wie sich das neue Geldspielgesetz , das 2019 in Kraft getreten ist, ausgewirkt hat.

Junge am stärksten betroffen

Am stärksten betroffen sind die 18- bis 29-Jährigen, bei denen 18,8 Prozent der Befragten von mässig risikoreichem oder von problematischem Spielverhalten betroffen sind. Sie geben auch am meisten Geld für Online-Spiele aus: durchschnittlich 162 Franken gegenüber 105 Franken für die Gesamtheit der Befragten.

Teil-Lockdown verschlimmerte Situation

Die Befragten gaben grossmehrheitlich an, dass sich die explosionsartige Vermehrung des Schweizer Online-Angebots zusammen mit der Corona-Pandemie und dem Teil-Lockdown stark auf ihr Verhalten ausgewirkt hat. Die Vervielfachung des Angebots, das intensive Marketing, die unbegrenzte Verfügbarkeit der Spiele und die Bonusangebote stellten wichtige Faktoren für eine Intensivierung des Spielverhaltens dar.

Kantone lancieren Kampagne

Denn die Studie zeigt auch, dass ein Drittel der Spielenden die bestehenden Hilfs- und Betreuungsangebote (siehe unten) gar nicht kennt. Auf der Website gambling-check.ch, die in den drei Landessprachen vorliegt, können sich die Spielerinnen und Spieler mit den Gründen auseinandersetzen, die sie zum Spielen motivieren. Zudem erhalten sie Ratschläge zur Risikoreduktion. Ausserdem macht das Portal alle bestehenden Hilfs- und Betreuungsangebote bekannt. Die Kampagne wird während vier Wochen in den sozialen Medien verbreitet und richtet sich vornehmlich an die unter 30-Jährigen, die auf Online-Portalen spielen.