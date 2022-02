Tourismus erholt sich - Zahl der Inlandtouristen in Luzern steigt sprunghaft an

In Hotels in der Stadt Luzern übernachten wieder mehr Gäste: 2021 waren es 27,8 Prozent mehr als noch 2020.

Nach dem coronabedingten Einbruch der Anzahl Besucherinnen und Besucher erholt sich die Tourismusregion Luzern langsam wieder: 619’486 Übernachtungen wurden 2021 in der Stadt Luzern gezählt. Das sind 27,8 Prozent mehr Übernachtungen als noch 2020. Von Zahlen, wie sie vor der Pandemie erreicht wurden, ist man aber noch weit entfernt: Die aktuellen Zahlen der Logiernächte liegen immer noch 55,2 Prozent unter dem Wert von 2019. In der ganzen Region Luzern-Vierwaldstättersee wurden rund 2,7 Millionen Logiernächte gezählt, 26,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

«Die Auswirkungen von Covid auf den Tourismus dauern länger an als erwartet», sagt Marcel Perren, Direktor von Luzern Tourismus. «Erfreulich ist aber, dass wir sowohl aus Europa wie auch aus Amerika bereits wieder mehr Gäste als im Vorjahr empfangen durften und im Jahr 2021 noch nie so viele Schweizerinnen und Schweizer unsere attraktive Destination kennen gelernt haben», so der Tourismusdirektor weiter. In Stadtluzerner Hotels verbuchten gegen 365'000 Übernachtungen von Schweizerinnen und Schweizern. Das ist eine Zunahme von 14,8 Prozent gegenüber 2019, im Vergleich der letzten fünf Jahre beträgt die Zunahme 19,3 Prozent.