Frankreich : Zahl der Intensivpatienten fast auf Höchststand der zweiten Welle

Auf französischen Intensivstationen liegen derzeit 4872 Corona-Patienten. Die Verantwortlichen des Gesundheitswesens schlagen nun Alarm.

In zwei Wochen überfüllt: Medizinisches Personal kümmert sich in einem Pariser Spital um einen Corona-Patienten. (25. März 2021)

In Frankreich hat die Zahl der Intensivpatienten fast den Höchststand der zweiten Corona-Welle im Herbst erreicht. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden am Sonntag 4872 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt, 81 mehr als am Vortag. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle Mitte November lagen auf den französischen Intensivstationen 4903 Patienten.

Im Grossraum Paris schlugen Verantwortliche des Gesundheitswesens Alarm. «In zehn, 15 Tagen oder drei Wochen» drohe eine «Überfüllung» der Krankenhäuser, sagte Remi Salomon, Präsident der Ärztekommission der öffentlichen Krankenhäuser in Paris, dem Sender BFMTV. Unter den Ärzten herrsche «ein Gefühl der Wut», sie befürchteten, «sich in einer Situation wiederzufinden, die sie zur Katastrophenmedizin zwingt», sagte Salomon.

«Wir werden einen weiteren Lockdown haben»

41 Direktoren für Notfall-Medizin warnten in einem offenen Brief in der Zeitung «Journal du Dimanche», sie bereiteten sich wegen der drohenden Überfüllung «auf eine «Triage» vor. «Diese Triage wird alle Patienten betreffen, Covid oder Nicht-Covid.» Eine derartige Situation hätten sie «nicht einmal während der schlimmsten Attentate in den vergangenen Jahren» erlebt, erklärten die Experten. «Wir können nicht schweigen, ohne den Hippokratischen Eid zu verletzen, den wir einmal abgelegt haben», erklärten die Direktoren.