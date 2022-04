Bundesamt für Statistik : Zahl der Konkurse und Betreibungen stieg 2021 wieder deutlich an

2021 nahm die Gesamtzahl der eröffneten Firmen- und Privatkonkursverfahren gegenüber dem Vorjahr um 9,1 Prozent zu, vermeldet das Bundesamt für Statistik. Es wurden auch mehr Betreibungen eingeleitet als im Vorjahr.

In allen Grossregionen wurde demnach eine Zunahme der Konkurseröffnungen beobachtet. Die Spanne reichte dabei von 4,9 Prozent in der Genferseeregion bis 15,2 Prozent in der Ostschweiz. 22 Kantone registrierten eine höhere Anzahl Konkurseröffnungen als im Vorjahr. Insbesondere im Kanton Aargau mit 180 Fällen mehr (+24,6 Prozent) und im Kanton Zürich mit 238 zusätzlichen Fälle oder einem Plus 12,5 Prozent war der Anstieg der Konkurse am deutlichsten. Nur in drei Kantonen verlief die Entwicklung umgekehrt: Genf, Jura und Appenzell Innerrhoden verzeichneten eine leicht tiefere Anzahl Konkurseröffnungen.