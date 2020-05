Kommentar erfassen

Dani El RM 07.05.2020, 06:48

Ich habe in den vergangenen 5 Jahren bei rund 12 Österreichischen und ca 15 Schweizer Hotels Prospekte bestellt, Offerten eingeholt und auch 50/50 gebucht. In den letzten 6 Wochen wurde ich von 10 Hotels aus Österreich angeschrieben; in den Schreiben wurde Bedauern über Schliessung, Hoffnung auf Sommersaison und Gesundheitswünsche geäussert. Von den Schweizer Hotels kam ....... ..... richtig ................... KEINE EINZIGE REAKTION.