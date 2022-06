Nach Corona: Zahl der Logiernächte schoss in der letzten Wintersaison wieder in die Höhe

Fast zwei Jahre lang kämpften viele Hotels in der Schweiz um ihre Existenz. Aufgrund der durch die Corona-Massnahmen verursachten Reisebeschränkungen und Hygienemassnahmen brachen vor allem die Buchungen aus dem Ausland ein, die meisten Betten blieben leer. Zwar machten Schweizerinnen und Schweizer vermehrt Ferien im eigenen Land, doch auch diese zusätzlichen Gäste vermochten das Loch in der Kasse nur in den wenigsten Fällen zu stopfen.

200 Prozent mehr Auslands-Gäste

Jetzt scheint die Schweizer Hotelbranche aber wieder auf dem Weg in bessere Zeiten zu sein. Wie das Bundesamt für Statistik in einer Mitteilung schreibt, ist die Zahl der Logiernächte in der vergangenen Wintersaison stark angestiegen. So übernachteten zwischen November 2021 und April 2022 insgesamt 14,6 Millionen Menschen in Schweizer Hotels und Herbergen. Vor allem die Nachfrage aus dem Ausland stieg mit der Aufhebung vieler Corona-Massnahmen und Einreisebeschränkungen wieder sprunghaft an. Es bahnt sich aber bereits ein neues Problem an: So klagen derzeit viele Hotels über Personalnot.