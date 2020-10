Plus 230 Prozent : Zahl der Naturkatastrophen wegen Klimawandel nimmt zu

Von 2000 bis 2019 wurden deutlich mehr Naturkatastrophen registriert als in den Jahren davor. Grund dafür ist hauptsächlich der Klimawandel, schreibt die Uno in einem Bericht.

… 2008 das Erdbeben in Haiti mit gut 220 000 Toten …

Seit der Jahrtausendwende sind nach einem UN-Bericht deutlich mehr Naturkatastrophen passiert als in den 20 Jahren davor. Grund dafür sei vor allem der Klimawandel, heisst es in dem Bericht über Opfer und Schäden von Katastrophen 2000-2019. Das UN-Büro für Katastrophenvorbeugung (UNDRR) veröffentlichte den Report am Montag zum Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung (13. Oktober).