Coronavirus – Zahl der Omikron-Fälle in Wien explodiert

Die Omikron-Welle breitet sich in Österreich rasant aus. In Wien gab es so viele neue Fälle, dass das österreichische BAG mit ihrer Erfassung gar nicht mehr nachkommt.

Darum gehts Die Zahl der Omikron-Fälle hat in Österreich stark zugenommen.

Das Land hat darum nun die Einreisebestimmungen verschärft.

Die Gesamtzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Österreich allerdings rückläufig.

Österreichs Behörden hinken derzeit laut «Heute» massiv hinterher und veröffentlichen die Corona-Zahlen häufig verspätet oder über Umwege. Die «Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit» weise in ihrer Übersicht bei den als «bedenklich» eingestuften Corona-Varianten 80 Omikron-Fälle aus – für ganz Österreich. In Wien wären es demnach bisher 37 Fälle, schreibt die Zeitung.

Omikron-Zahlen explodieren

«Doch diese Zahlen stimmen schon längst nicht mehr», heisst es im Bericht weiter. Die Daten sind auf den Freitag, 17. Dezember, datiert und längst überholt, wie ein Bericht des «Morgenjournals» im ORF-Radio «Ö1» Montagfrüh zeigt. Demnach sind Fälle mit der Omikron-Variante in den vergangenen Tagen regelrecht explodiert.

Bis Sonntagabend habe es alleine in Wien 217 Omikron-Fälle gegeben. «Ö1» beruft sich dabei auf eine Auskunft aus dem Büro des Wiener Gesundheitsstadtrates Peter Hacker (SPÖ). Laut ihm sind 198 Fälle davon als aktiv Erkrankte geführt.

Fallzahlen sind rückläufig

Während Omikron auf dem Vormarsch ist, geht die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich laut der Deutschen Presse-Agentur zurück. Knapp 1800 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden bedeuten den niedrigsten Wert an einem Montag seit zwei Monaten. Wie das Gesundheits- und Innenministerium weiter berichteten, sank die Zahl der Covid-Patienten auf Normalstationen leicht, auf Intensivstationen blieb sie stabil.

Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel auf 215 Fälle pro 100’000 Einwohner und lag damit unter den Werten von Deutschland und der Schweiz. Die Entwicklung dürfte eine Folge des dreiwöchigen Lockdowns sein. Seit Montag sind auch in Wien als letztem Bundesland die Lokale und Hotels wieder geöffnet. Nach Angaben der Stadt sind rund 200 Menschen in der Metropole mit ihren zwei Millionen Menschen mit der Omikron-Variante des Virus infiziert.

Neue Einreisebestimmungen

Österreich hat zur Eindämmung der Omikron-Variante seine Einreisebestimmungen verschärft. Seit Mitternacht gilt die Regel 2G+. Ohne Weiteres darf nur noch ins Land, wer dreifach geimpft ist. Doppelt Geimpfte und Genesene müssen zusätzlich einen PCR-Test machen. Wer bei der Einreise kein negatives Testergebnis hat, muss sich registrieren und in Quarantäne gehen. Ein negativer PCR-Test kann diese beenden.

Ausgenommen von den Vorschriften sind Schwangere und Menschen, die sich aus Gesundheitsgründen nicht impfen lassen können, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt. Ein Attest muss die Ausnahme nachweisen. Sonderregeln gibt es ausserdem für Kinder und Jugendliche. Für Pendlerinnen und Pendler bleibt es bei der gewohnten 3G-Regel. Der Transitverkehr ist von den neuen Regelungen nicht betroffen.

Vor einigen Tagen sorgte in Österreich auch eine 2G-Regel für Bergrettende für Ärger. Mitarbeitende dürfen nur noch mit einem gültigen 2G-Nachweis Einsätze durchführen. Rund ein Drittel der ehrenamtlichen Retter und Retterinnen muss deswegen nun zu Hause bleiben.

